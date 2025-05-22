Офіцер ГУР пояснив, як змінилася тактика РФ за два роки війни

Російські військові. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Російські війська стали значно досвідченішими зараз, аніж у 2022 році. Українські військовослужбовці фіксують, що окупанти змінили тактику боїв та стратегію штурмів.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів офіцер Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Філософ".

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Росіяни спочатку діяли хаотично і не мали продуманої логістики та тактики

За словами "Філософа", у 2022 році противник діяв упевнено й хаотично, не розраховуючи на опір, однак уже тоді почав зазнавати катастрофічних втрат.

На початку війни росіяни не створили суцільної лінії фронту, бо не вірили у здатність України чинити спротив. Їхній наступ був глибоким і спрямованим, але не системним. Така самовпевненість обернулась масштабними втратами та провалом під Києвом. Після втрати контролю над Харківщиною й удару по логістиці в Херсонській області, зокрема знищення Антонівського мосту, в російській армії почалась паніка.

"Коли вони не змогли здійснювати нормальну логістику, вони втратили контроль, ініціативу та впевненість і відійшли", — зазначив "Філософ".

Як росіяни змінили тактику та стратегію війни за три роки повномасштабного вторгнення

Надалі, зіткнувшись із нестачею техніки, росіяни змінили тактику. Зокрема, почали фізично знищувати цілі міста, як-от Бахмут, інтенсивним артилерійським вогнем. У цей період активно застосовувались так звані "м’ясні" штурми, до яких залучались, зокрема, підрозділи ПВК "Вагнер". "Філософ пояснив", що техніку росіяни стали залучати менше через її брак, бо українські дрони дуже ефективно знищували її.

На сучасному етапі, зазначає офіцер, російський десант діє за класичними шаблонами: заходить технікою, закріплюється на позиціях, далі надходить підкріплення, яке продовжує наступ. Ці колони під постійним вогнем, проте деяким підрозділам вдається "прослизнути", досягти критичної маси і витіснити потім наступом українських бійців.

Паралельно ворог активно використовує тактику малих штурмових груп через нестачу техніки. Частина окупантів йде в атаку пішки, інші пересуваються на квадроциклах і намагаються щодня просуватись уперед.

"Тактика в них не змінюється. У них є людський ресурс, і вони його використовують, головне — досягнення мети: "покладемо тисячу солдат за тисячу метрів". Ми вб'ємо тисячу солдат за тисячу метрів. Але хтось же доповзе і займе ту позицію. Це дві тактики росіян на сьогодні — із залученням і без залучення техніки. Проте російська армія, хто б там що не казав, досить професійна", — підсумував військовий.

Нагадаємо, в ЗСУ вважають, що росіяни хочуть мати значну перевагу на фронті, і поставили собі таку мету до осені 2025 року.

Також українські військовослужбовці повідомили, що росіяни використовують дрони низької якості — у чому їх ключова небезпека.