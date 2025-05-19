РФ виробляє браковані дрони, але вони небезпечні, — військовий

Дрон. Ілюстративне фото: Армія Inform

У Росії виробництво дронів конвеєрно має низьку якість, однак вони намагаються брати кількістю. Водночас існує проблема з навчанням операторів БпЛА.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 19 травня.

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Використання дронів

"Дійсно противник полює за логістикою й намагається використати для цього оптоволоконні БпЛА", — сказав Тимочко.

За його словами, якщо говорити про "Блискавку", яку противник ставить на виробництво у конвеєр — то під час великомасштабних способів виробництва озброєння завжди буде брак.

"Це, на жаль, така проблема для нас, і, на щастя, для ворога. Звичайно, що ми маємо також говорити про те, що стійкість не означає гарантія", — зауважив голова Ради резервістів.

Водночас росіяни мають проблему з операторами, оскільки рівень навченості населення значно нижчий, ніж у нас. Проте навіть той безпілотник, який впав, все одно несе загрозу — він в будь-який момент може здетонувати.

"На нього можна наїхати, він може викликати каскад детонацій. Саме усвідомлення загрози бути ураженим таким дроном змушує військових залучати додаткові засоби захисту, додаткові засоби протидії противнику, а це все кошти, це все час, це все теж ресурси", — підсумував Тимочко.

Нагадаємо, російські війська нарощують дронові атаки у Сумській області.

Також нещодавно, під час атаки на Одеську область ворожі БпЛА розкидали вибухові елементи.