РФ производит бракованные дроны, но они опасны, — военный

Дрон. Иллюстративное фото: Армия Информ

В России производство дронов конвейерно имеет низкое качество, однако они стараются брать количеством. В то же время существует проблема с обучением операторов БпЛА.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 19 мая.

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Использование дронов

"Действительно, противник охотится за логистикой и пытается использовать для этого оптоволоконные БпЛА", — сказал Тимочко.

По его словам, если говорить о "Молнии", которые противник ставит на производство в конвейер — то при крупномасштабных способах производства вооружения всегда будет нехватка.

"Это, к сожалению, такая проблема для нас и, к счастью, для врага. Конечно, мы должны также говорить о том, что устойчивость не означает гарантию", — отметил председатель Совета резервистов.

В то же время у россиян проблема с операторами, поскольку уровень обученности населения значительно ниже, чем у нас. Однако даже тот беспилотник, который упал, все равно несет угрозу — он в любой момент может сдетонировать.

"На него можно наехать, он может вызвать каскад детонаций. Именно осознание угрозы быть пораженным таким дроном заставляет военных привлекать дополнительные средства защиты, дополнительные средства противодействия противнику, а это все средства, это все время, это все тоже ресурсы", — подытожил Тимочко.

Напомним, российские войска наращивают дроновые атаки в Сумской области.

Также недавно во время атаки на Одесскую область вражеские БпЛА разбросали взрывные элементы.