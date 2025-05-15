Росія нарощує атаки на Сумщині — військовий пояснив, що відбувається

Наслідки російської атаки по Сумах. Фото: Сумська міська рада

Бригада "Сталевий Кордон" нині тримає оборону на Сумському напрямку, зокрема на ділянках державного кордону з Росією та в районі Курської області. За словами начальника пресслужби бригади Івана Шевцова, обстановка на цій ділянці фронту стає дедалі напруженішою.

Про це Іван Шевцов розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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"Ситуація на Сумщині кожного дня все погіршується і погіршується. Ворог продовжує активно закидувати Сумщину КАБами, використовує і ударні дрони типу "Шахед", також активно використовує і FPV-дрони, особливо на цьому напрямку ворог активно використовує FPV-дрони на оптоволокні", — зазначив Шевцов.

Попри це, представник "Сталевого Кордону" заявив, що змін у тактиці російських військ не зафіксовано. Противник і далі застосовує стандартні штурмові дії, які практикує вже протягом трьох років.

Втім, оборонці тримають рубежі впевнено. Жодного прориву диверсійних груп на Сумщині не допущено. Прикордонники, які діють у складі Сил оборони, ефективно стримують ворога.

"Свій особовий склад ворог не береже. Що стосується ударів, то вони щодня активніше. Ми не спостерігаємо, що у ворога стає менше техніки, є менше дронів, з кожним днем їх стає все більше і більше. Але Сили оборони ефективно обороняють територію України, і на Сумщині зараз не допущено жодного прориву ворожих диверсійних груп", — повідомив Шевцов.

Наразі триває евакуація цивільного населення з окремих районів Сумської області углиб тилу. Це зумовлено зростанням кількості обстрілів.

Нагадаємо, Сумщина регулярно опиняється під російськими атаками. Так, кілька днів тому російські війська поцілили по енергооб'єкту.

Вчора, 14 травня, окупанти вбили трьох людей у Сумській області.