Російський обстріл Сум 14 травня — кількість загиблих зросла

Наслідки російського обстрілу Сумщини 14 травня. Фото: ДСНС

У Сумах знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у середу, 14 травня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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"Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох", — йдеться у повідомленні.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Загарбники завдали удару по обʼєкту промисловості.

Нагадаємо, 14 травня російські окупанти обстріляли Сумщину. Ворог бив ракетами.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до девʼяти, двоє з них — у важкому стані.