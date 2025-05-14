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Головна Армія У Сумах знову зросла кількість загиблих через обстріл

У Сумах знову зросла кількість загиблих через обстріл

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Дата публікації: 14 травня 2025 20:59
Російський обстріл Сум 14 травня — кількість загиблих зросла
Наслідки російського обстрілу Сумщини 14 травня. Фото: ДСНС

У Сумах знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у середу, 14 травня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Обстріл Сум 14 травня

"Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох", — йдеться у повідомленні.

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Загарбники завдали удару по обʼєкту промисловості.

Нагадаємо, 14 травня російські окупанти обстріляли Сумщину. Ворог бив ракетами.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до девʼяти, двоє з них — у важкому стані.

війна вбивство Суми Сумська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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