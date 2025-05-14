Російський обстріл Сум 14 травня — кількість загиблих зросла

У Сумах знову зросла кількість загиблих через обстріл
Наслідки російського обстрілу Сумщини 14 травня. Фото: ДСНС
У Сумах знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у середу, 14 травня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
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"Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох", — йдеться у повідомленні.
Загарбники завдали удару по обʼєкту промисловості.
Нагадаємо, 14 травня російські окупанти обстріляли Сумщину. Ворог бив ракетами.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до девʼяти, двоє з них — у важкому стані.
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