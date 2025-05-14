Российский обстрел Сум 14 мая — количество погибших возросло

Последствия российского обстрела Сумщины 14 мая. Фото: ГСЧС

В Сумах снова возросло количество погибших в результате российского обстрела в среду, 14 мая. Известно, что оккупанты убили трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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"Количество погибших в результате ракетного удара по Сумской громаде возросло до трех", — говорится в сообщении.

Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Захватчики нанесли удар по объекту промышленности.

Напомним, 14 мая российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Враг бил ракетами.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до девяти, двое из них — в тяжелом состоянии.