Обстріл Сум 14 травня — кількість поранених зросла

У Сумах різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу
Російські окупанти у середу, 14 травня, завдали ракетного удару по обʼєкту промисловості у Сумській громаді. Внаслідок обстрілу кількість поранених зросла.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
Російський обстріл Сум 14 травня
Внаслідок атаки окупантів загинула одна людина, ще семеро — отримали поранення.
У Сумській ОВА зазначили, що троє постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.
Нагадаємо, 14 травня російські загарбники ракетами атакували Суми. Наразі на місці обстрілу працюють відповідні служби.
А у ніч проти 14 травня окупанти атакували Харківщину ударними дронами. Ворог поранив трьох людей.
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