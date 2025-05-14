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Головна Армія У Сумах різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

У Сумах різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

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Дата публікації: 14 травня 2025 16:09
Обстріл Сум 14 травня — кількість поранених зросла
Наслідки російського обстрілу Сум 14 травня. Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти у середу, 14 травня, завдали ракетного удару по обʼєкту промисловості у Сумській громаді. Внаслідок обстрілу кількість поранених зросла.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Внаслідок атаки окупантів загинула одна людина, ще семеро — отримали поранення. 

У Сумській ОВА зазначили, що троє постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 травня російські загарбники ракетами атакували Суми. Наразі на місці обстрілу працюють відповідні служби.

А у ніч проти 14 травня окупанти атакували Харківщину ударними дронами. Ворог поранив трьох людей.

війна Суми Сумська область обстріли окупанти ракетний удар
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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