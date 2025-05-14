Обстрел Сум 14 мая — количество раненых возросло

Последствия российского обстрела Сум 14 мая. Фото: Сумская ОВА

Российские оккупанты в среду, 14 мая, нанесли ракетный удар по объекту промышленности в Сумской громаде. В результате обстрела количество раненых возросло.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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В результате атаки оккупантов погиб один человек, еще семеро — получили ранения.

В Сумской ОВА отметили, что трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 14 мая российские захватчики ракетами атаковали Сумы. Сейчас на месте обстрела работают соответствующие службы.

А в ночь на 14 мая оккупанты атаковали Харьковскую область ударными дронами. Враг ранил трех человек.