Ворог 457 разів атакував Запорізьку область — наслідки

Зруйнований атакою будинок. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська протягом минулої доби завдали 457 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранений 72-річний чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Обстріли Запорізької області

Відомо, що 72-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки РФ по Василівському району. Також 28 авіаційних ударів зазнали Кам'янське, Павлівці, Гуляйполе, Червоне, Малинівка, Темирівка,

Новодарівка та Новоіванівка.

249 російських безпілотників атакували Кушугум, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Чотирма обстрілами з РСЗВ окупанти накрили Кам'янське, Малу Токмачку та Новоданилівку та завдали 176 артилерійських ударів по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Федоров зазначив, що отримано 11 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вчора ворог вдарив дроном по цивільному автомобілю, поранено чоловіка.

А також росіяни обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область, обійшлося без жертв та поранених.