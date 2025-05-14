Враг 457 раз атаковал Запорожскую область - последствия

Разрушенный атакой дом. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 457 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов ранен 72-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Запорожской области

Известно, что 72-летний мужчина получил ранения в результате атаки РФ по Васильевскому району. Также 28 авиационных ударов подверглись Каменское, Павловка, Гуляйполе, Красное, Малиновка, Темировка, Новодаровка и Новоивановка.

249 российских беспилотников атаковали Кушугум, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

Четырьмя обстрелами из РСЗО оккупанты накрыли Каменское, Малую Токмачку и Новоданиловку и нанесли 176 артиллерийских ударов по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Федоров отметил, что получено 11 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей.

Скриншот поста Федорова

Напомним, вчера враг ударил дроном по гражданскому автомобилю, ранен мужчина.

А также россияне обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область, обошлось без жертв и раненых.