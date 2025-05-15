Россия наращивает атаки на Сумщине — военный объяснил, что происходит

Последствия российской атаки по Сумах. Фото: Сумской городской совет

Бригада "Сталевий Кордон" сейчас держит оборону на Сумском направлении, в частности, на участках государственной границы с Россией и в районе Курской области. По словам начальника пресс-службы бригады Ивана Шевцова, обстановка на этом участке фронта становится все более напряженной.

Об этом Иван Шевцов рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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"Ситуация на Сумщине, она каждый день все ухудшается и ухудшается. Враг продолжает активно забрасывать Сумщину КАБами, использует и ударные дроны типа "Шахед", также активно использует и FPV-дроны, особенно на этом направлении враг активно использует FPV-дроны на оптоволокне", — отметил Шевцов.

Несмотря на это, представитель "Сталевого Кордону" заявил, что изменений в тактике российских войск не зафиксировано. Противник продолжает применять стандартные штурмовые действия, которые практикует уже в течение трех лет.

Впрочем, защитники держат рубежи уверенно. Ни одного прорыва диверсионных групп на Сумщине не допущено. Пограничники, действующие в составе Сил обороны, эффективно сдерживают врага.

"Свой личный состав враг не бережет. Что касается ударов, то они каждый день активнее. Мы не наблюдаем, что у врага становится меньше техники, меньше дронов, с каждым днем их становится все больше и больше. Но Силы обороны эффективно обороняют территорию Украины, и на Сумщине сейчас не допущено ни одного прорыва вражеских диверсионных групп", — сообщил Шевцов.

Сейчас продолжается эвакуация гражданского населения из отдельных районов Сумской области вглубь тыла. Это обусловлено ростом количества обстрелов.

Напомним, Сумщина регулярно оказывается под российскими атаками. Так, несколько дней назад российские войска попали по энергообъекту.

Вчера, 14 мая, оккупанты убили трех человек в Сумской области.