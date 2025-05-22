Офицер ГУР объяснил, как изменилась тактика РФ за два года войны

Российские военные. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Российские войска стали значительно опытнее сейчас, чем в 2022 году. Украинские военнослужащие фиксируют, что оккупанты изменили тактику боев и стартегию штурмов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал офицер Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Философ".

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Россияне сначала действовали хаотично и не имели продуманной логистики и тактики

По словам "Философа", в 2022 году противник действовал уверенно и хаотично, не рассчитывая на сопротивление, однако уже тогда начал нести катастрофические потери.

В начале войны россияне не создали сплошной линии фронта, потому что не верили в способность Украины оказывать сопротивление. Их наступление было глубоким и направленным, но не системным. Такая самоуверенность обернулась масштабными потерями и провалом под Киевом. После потери контроля над Харьковщиной и удара по логистике в Херсонской области, в частности уничтожения Антоновского моста, в российской армии началась паника.

"Когда они не смогли осуществлять нормальную логистику, они потеряли контроль, инициативу и уверенность и отошли", — отметил "Философ".

Как россияне изменили тактику и стратегию войны за три года полномасштабного вторжения

В дальнейшем, столкнувшись с нехваткой техники, россияне изменили тактику. В частности, начали физически уничтожать целые города, например Бахмут, интенсивным артиллерийским огнем. В этот период активно применялись так называемые "мясные" штурмы, к которым привлекались, в частности, подразделения ЧВК "Вагнер". "Философ объяснил", что техники россияне стали привлекать меньше из-за ее нехватки, потому что украинские дроны очень эффективно уничтожали ее.

На современном этапе, отмечает офицер, российский десант действует по классическим шаблонам: заходит техникой, закрепляется на позициях, далее поступает подкрепление, которое продолжает наступление. Эти колонны под постоянным огнем, однако некоторым подразделениям удается "проскользнуть", достичь критической массы и вытеснить затем наступлением украинских бойцов.

Параллельно враг активно использует тактику малых штурмовых групп из-за недостатка техники. Часть оккупантов идет в атаку пешком, другие передвигаются на квадроциклах и пытаются ежедневно продвигаться вперед.

"Тактика у них не меняется. У них есть человеческий ресурс, и они его используют, главное — достижение цели: "положим тысячу солдат за тысячу метров". Мы убьем тысячу солдат за тысячу метров. Но кто-то же доползет и займет ту позицию. Это две тактики россиян на сегодня — с привлечением и без привлечения техники. Однако российская армия, кто бы там что ни говорил, достаточно профессиональная", — подытожил военный.

Напомним, в ВСУ считают, что россияне хотят иметь значительное преимущество на фронте и поставили себе такую цель до осени 2025 года.

Также украинские военнослужащие сообщили, что россияне используют дроны низкого качества - в чем их ключевая опасность.