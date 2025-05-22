Андрей Мордвичев возглавил Сухопутные войска РФ — почему его критикуют

Российский генерал Андрей Мордвичев. Фото: росСМИ

Российский генерал Андрей Мордвичев, который стал символом тактики массовых штурмов с большими потерями, официально назначен командующим Сухопутными войсками Российской Федерации. До этого назначения он командовал Центральным военным округом и российской группировкой "Центр".

Об этом стало известно из российских медиа.

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В СМИ Андрея Мордвичева охарактеризовали как "опытного боевого офицера", который якобы "раскрыл талант военачальника" в войне против Украины.

Известно, что 49-летний Мордвичев в начале полномасштабного вторжения возглавлял части 8-й армии Южного военного округа, которые участвовали в захвате Мариуполя и штурме завода "Азовсталь", где находились украинские военные и гражданские. Впоследствии его подразделения также руководили операцией по разрушению и захвату Авдеевки.

Его подход к боевым действиям получил острую критику даже со стороны российских военных и Z-пропагандистов. Военный блогер и боец 4-й мотострелковой бригады Андрей Морозов (Мурз) заявлял, что в результате штурма Авдеевки Россия могла потерять до 16 тысяч солдат. После того, как командование заставило его удалить пост, он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку с признаниями об угрозах.

Аналитики указывают, что Мордвичев фактически сделал тактику "мясных штурмов" российских войск. Это массовые атаки пехоты с большими потерями. Такая тактика стала основной стратегией, которая позволила российским войскам продвигаться в направлении Покровска.

Напомним, российские войска, вероятно, хотят иметь большое преимущество на фронте до осени 2025 года.

Также ГУР недавно обнародовало перехваченный разговор командира российского войска с подчиненными, который угрожает расправой солдатам.

А боец ГУР МОУ с позывным "Философ" рассказал, как россияне постепенно пришли к тактике "мясных штурмов" с 2022 года.