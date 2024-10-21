Дмитро Голенков — в Росії ліквідували льотчика

Російський військовий льотчик Дмитро Голенков. Фото: росЗМІ

Поблизу російського Брянська знайшли мертвим начальника штабу авіаційної ескадрильї Дмитра Голенкова. Він причетний до масованих ударів по Україні.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України у понеділок, 21 жовтня.

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Ліквідація Дмитра Голенкова

У ГУР розповіли, що тіло воєнного злочинця виявили вранці 20 жовтня у яблуневому саді в селі Супонєво Брянської області РФ.

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За даними розвідки, Голенков — пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Він обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Зазначається, що він причетний до масованих ракетних ударів по Україні, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області у червні 2022 року. Тоді в ТЦ перебувало близько 1000 людей. Внаслідок російської атаки загинуло 22 людині, а десятки отримали поранення.

Крім того, Голенков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них — шестеро дітей.

"Тіло російського воєнного злочинця Дмитра Голенкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", — наголосили у відомстві.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, 18 жовтня у центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідували російського воєнного злочинця — майора Дмитра Пєрвуху. Він обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Також ми писали, що 19 жовтня у Брянську атакували завод "Кремній", що виробляє деталі до ракетних установок РФ.