Дмитрий Голенков — в России ликвидировали летчика

Российский военный летчик Дмитрий Голенков. Фото: росСМИ

Вблизи российского Брянска обнаружили мертвым начальника штаба авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова. Он причастен к массированным ударам по Украине.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в понедельник, 21 октября.

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В ГУР рассказали, что тело военного преступника обнаружили утром 20 октября в яблоневом саду в селе Супонево Брянской области РФ.

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По данным разведки, Голенков — пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "Шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Он занимал должность начальника штаба русской авиационной эскадрильи.

Отмечается, что он причастен к массированным ракетным ударам по Украине, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области в июне 2022 года. Тогда в ТЦ находились около 1000 человек. В результате российской атаки погибли 22 человека, а десятки получили ранения.

Кроме того, Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, среди них шестеро детей.

"Тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — подчеркнули в ведомстве.

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, 18 октября в центре временно оккупированного Луганска ликвидировали российского военного преступника — майора Дмитрия Первуху. Он занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".

Также мы писали, что 19 октября в Брянске атаковали завод "Кремний", производящий детали к ракетным установкам РФ.