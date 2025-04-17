В Росії БпЛА вдарили по 112-й ракетній бригаді в Шуї

Вибух. Фото: скриншот відео

В Росії в ніч проти 17 квітня безпілотники повторно атакували місто Шуя в Іванівській області. Відомо, що там базується 112-гвардійська ракетна бригада, що входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії ЗВО. Саме ця бригада серед тих, які були причетні до обстрілу Сум 13 квітня.

Про вибухи та атаку повідомили росЗМІ.

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У соцмережах з'явилося декілька фото та відео, які були зняті неподалік місця дислокації військової частини №03333. Перше записано з вулиці Кооперативної, 4 — лише за 170 метрів від території бази. Друге — на вулиці Генерала Бєлова, 6, менше ніж за кілометр.

Карта та ракурс зйомки. Фото: росЗМІ

Місцерозташування військової бази та координати місця, звідки зняли відео очевидці. Фото: росЗМІ

Після удару ця ділянка була перекрита важкою технікою, а місцева влада закликала мешканців не виходити на вулицю.

Офіційно атака на військову частину не підтверджена. Влада РФ заявила про "усунення наслідків удару" та повідомила про двох постраждалих. У Міноборони Росії натомість заявили про нібито знищення семи БпЛА в регіоні.

Втім, у мережі з'явилися фото та відео зсередини та ззовні військової бази, на які потрапив момент влучання безпілотника, а також наслідки вибуху.

Наслідки атаки. Фото: росЗМІ

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Атака на Шую відбулася вчора, 16 квітня, близько 03:20 ранку. Повторна атака відбулася в ніч проти 17 квітня.

Що на озброєнні у 112-ї бригади

Згідно з відкритими джерелами, 112-та бригада має на озброєнні ракетні комплекси "Іскандер-М" і базується в Південному військовому містечку Шуї. Саме цю бригаду Україна офіційно звинуватила у ракетному ударі по Сумах, який стався 13 квітня 2025 року й забрав життя 35 людей. За інформацією ГУР МО України, тоді по місту було випущено дві ракети типу "Іскандер-М/KN-23", одна з яких була випущена саме цією бригадою.

Раніше, у січні 2025 року, українська військова розвідка повідомляла про вибух у цій самій військовій частині, внаслідок якого серйозно постраждав командир батареї капітан Костянтин Нагайко. Згодом, у лютому, з’явилася інформація про його смерть. Нагайка ГУР також пов’язує з атакою на кафе в селі Гроза під Харковом у жовтні 2023 року, де загинуло 59 осіб.

Нагадаємо також, що нещодавно Генштаб ЗСУ підтвердив удар по пункту дислокації в Курській області РФ, яка причетна до атак по Сумах.