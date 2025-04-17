В России БпЛА ударили по 112-й ракетной бригаде в Шуе

Взрыв. Фото: скриншот видео

В России в ночь на 17 апреля беспилотники повторно атаковали город Шуя в Ивановской области. Известно, что там базируется 112-гвардейская ракетная бригада, входящая в состав 1-й гвардейской танковой армии ЗВО. Именно эта бригада относится к тем, которые были причастны к обстрелу Сум 13 апреля.

О взрывах и атаке сообщили росСМИ.

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В соцсетях появилось несколько фото и видео, которые были сняты недалеко от места дислокации воинской части №03333. Первое записано с улицы Кооперативной, 4 — всего в 170 метрах от территории базы. Второе — на улице Генерала Белова, 6, менее чем в километре.

Карта и ракурс съемки. Фото: росСМИ

Месторасположение военной базы и координаты места, откуда сняли видео очевидцы. Фото: росСМИ

После удара этот участок был перекрыт тяжелой техникой, а местные власти призвали жителей не выходить на улицу.

Официально атака на воинскую часть не подтверждена. Власти РФ заявили об "устранении последствий удара" и сообщили о двух пострадавших. В Минобороны России взамен заявили о якобы уничтожении семи БпЛА в регионе.

Впрочем, в сети появились фото и видео изнутри и снаружи военной базы, где попал момент попадания беспилотника, а также последствия взрыва.

Последствия атаки. Фото: росСМИ

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Атака на Шую произошла вчера, 16 апреля, около 03:20 утра. Повторная атака произошла в ночь на 17 апреля.

Что на вооружении у 112-й бригады

Согласно открытым источникам, 112-я бригада имеет на вооружении ракетные комплексы "Искандер-М" и базируется в Южном военном городке Шуи. Именно эту бригаду Украина официально обвинила в ракетном ударе по Сумах, который произошел 13 апреля 2025 года и унес жизни 35 человек. По информации ГУР МО Украины, тогда по городу было выпущено две ракеты типа "Искандер-М/KN-23", одна из которых была выпущена именно этой бригадой.

Ранее, в январе 2025 года, украинская военная разведка сообщала о взрыве в этой же воинской части, в результате которого серьезно пострадал командир батареи капитан Константин Нагайко. Впоследствии, в феврале, появилась информация о его смерти. Нагайко ГУР также связывает с атакой на кафе в селе Гроза под Харьковом в октябре 2023 года, где погибло 59 человек.

Напомним также, что недавно Генштаб ВСУ подтвердил удар по пункту дислокации в Курской области РФ, которая причастна к атакам по Сумах.