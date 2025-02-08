В Росії помер Константін Наґайко причетний до ракетного удару по Грозі

Похорон загиблих від ракетного удару у Грозі 17 жовтня 2023 р. Фото: УНІАН

В Росії помер командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Константін Наґайко. Він влаштував ракетний удар по селищу Гроза на Харківщині, де загинуло 59 цивільних.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

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В Росії помер командир 112-ї ракетної бригади Костянтин Наґайко

В Головному управлінні розвідки зазначили, що помер російський воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Константін Наґайко. Він був відповідальний за удари балістичними ракетами по території України, зокрема за масове вбивство 59 цивільних у селі Гроза на Харківщині.

Костянтин Наґайко. Фото: соцмережі

У ГУР зазначили, що 3 січня 2025 року Костянтин Наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області. Там він проходив військову службу. Попри проведену операцію, зокрема трепанацію черепа, лікарі не змогли врятувати його життя.

Раніше ГУР ідентифікувало 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії московського військового округу Збройних сил Росії. Вдалося встановити, що вони причетні до ракетних атак цивільної інфраструктури Сумської та Харківської областей України із застосуванням оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".

Нагадаємо, Росія завдала удару по селищу Гроза у Харківській області 5 жовтня 2023 року. Ракета влучила по кафе, де у той час проходили поминки за військовослужбовцем.