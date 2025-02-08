В России умер Константин Нагайко причастен к ракетному удару по Грозе

Похороны погибших от ракетного удара в Грозе 17 октября 2023 г. Фото: УНИАН

В России умер командир батареи дивизиона дивизиона 112-й ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко. Он устроил ракетный удар по поселку Гроза на Харьковщине, где погибло 59 гражданских.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

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В России умер командир 112-й ракетной бригады Константин Нагайко

В Главном управлении разведки отметили, что умер российский военный преступник, командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко. Он был ответственен за удары баллистическими ракетами по территории Украины, в частности за массовое убийство 59 гражданских в селе Гроза на Харьковщине.

Константин Нагайко. Фото: соцсети

В ГУР отметили, что 3 января 2025 года Константин Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области. Там он проходил военную службу. Несмотря на проведенную операцию, в частности трепанацию черепа, врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее ГУР идентифицировало 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии Московского военного округа Вооруженных сил России. Удалось установить, что они причастны к ракетным атакам гражданской инфраструктуры Сумской и Харьковской областей Украины с применением оперативно-тактических комплексов "Искандер".

Напомним, Россия нанесла удар по поселку Гроза в Харьковской области 5 октября 2023 года. Ракета попала по кафе, где в то время проходили поминки по военнослужащему.