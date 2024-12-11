Вибух у Дніпрі 11 грудня — сили ППО повідомили про наслідки

Бійці ЗСУ. Фото ілюстративне: Reuters

Росіяни намагалися вдарити ракетами по Дніпропетровській області. Українським силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати ворожі повітряні цілі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Сергій Лисак повідомив, що на Дніпропетровщині працювали сили протиповітряної оборони.

"Оборонці неба збили дві ракети. Дякую за захист", — написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, у Дніпрі у середу, 11 грудня, пролунали два потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу пуску ракет "Х-59/69.

Тим часом у Запоріжжі триває ліквідація наслідків авіаудару по місту. Станом на зараз відомо про сімох загиблих. Понад два десятки людей отримали поранення.