Вибух у Дніпрі 11 грудня — сили ППО повідомили про наслідки

В ПС ЗСУ пояснили причину вибухів на Дніпропетровщині
Росіяни намагалися вдарити ракетами по Дніпропетровській області. Українським силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати ворожі повітряні цілі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ракетна атака на Дніпропетровську область 11 грудня
Сергій Лисак повідомив, що на Дніпропетровщині працювали сили протиповітряної оборони.
"Оборонці неба збили дві ракети. Дякую за захист", — написав Сергій Лисак.
Нагадаємо, у Дніпрі у середу, 11 грудня, пролунали два потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу пуску ракет "Х-59/69.
Тим часом у Запоріжжі триває ліквідація наслідків авіаудару по місту. Станом на зараз відомо про сімох загиблих. Понад два десятки людей отримали поранення.
Читайте Новини.LIVE!