Авіаудар по Запоріжжю — зросла кількість загиблих, люди досі під завалами

У Запоріжжі зросла кількість загиблих — фото рятувальної операції
У Запоріжжі понад 20 годин триває рятувальна операція після російського авіаудару. Атака забрала життя сімох людей.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в середу, 11 грудня.
Наслідки російського удару
За словами Федорова, унаслідок російської атаки 22 людини отримали поранення, ще семеро загинули.
"В лікарнях залишається п'ятеро постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя. Один з чоловіків у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Стан інших пацієнтів лікарі оцінюють як середній. Під завалами ще є люди", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що також пошкоджено 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі.
"В ліквідації наслідків ворожого удару задіяні понад 160 людей та пів сотні одиниць техніки", — підсумував Федоров.
Також додамо, що сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Запоріжжю 10 грудня, він закликав партнерів України надати якомога більше ППО для захисту населення.
А Національна поліція оприлюднила відео перших хвилин після авіаудару по Запоріжжю.
Читайте Новини.LIVE!