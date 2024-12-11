Авіаудар по Запоріжжю — зросла кількість загиблих, люди досі під завалами

Зруйнована будівля в результаті авіаудару. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі понад 20 годин триває рятувальна операція після російського авіаудару. Атака забрала життя сімох людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в середу, 11 грудня.

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Наслідки російського удару

За словами Федорова, унаслідок російської атаки 22 людини отримали поранення, ще семеро загинули.

"В лікарнях залишається п'ятеро постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя. Один з чоловіків у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Стан інших пацієнтів лікарі оцінюють як середній. Під завалами ще є люди", — йдеться у повідомленні.

Завали будівлі. Фото: Запорізька ОВА

Голова ОВА додав, що також пошкоджено 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі.

"В ліквідації наслідків ворожого удару задіяні понад 160 людей та пів сотні одиниць техніки", — підсумував Федоров.

Також додамо, що сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки.

Рятувальники розбирають завали після авіаудару. Фото: Запорізька ОВА

Бетонні конструкції впали на автомобіль.

Фото: Запорізька ОВА

Працівники ДСНС на місці обстрілу.

Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджені автомобілі на парковці.

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Запоріжжю 10 грудня, він закликав партнерів України надати якомога більше ППО для захисту населення.

А Національна поліція оприлюднила відео перших хвилин після авіаудару по Запоріжжю.