Авиаудар по Запорожью — выросло количество погибших, люди до сих пор под завалами

Здание, разрушенное в результате авиаудара. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье более 20 часов продолжается спасательная операция после российского авиаудара. Атака унесла жизни семерых людей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 11 декабря.

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Последствия российского удара

По словам Федорова, в результате российской атаки 22 человека получили ранения, еще семеро погибли.

"В больницах остается пятеро пострадавших от вражеской атаки на Запорожье. Один из мужчин в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Состояние других пациентов врачи оценивают как среднее. Под завалами еще есть люди", — говорится в сообщении.

Завалы здания. Фото: Запорожская ОВА

Глава ОВА добавил, что также повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания.

"В ликвидации последствий вражеского удара задействовано более 160 человек и полсотни единиц техники", — подытожил Федоров.

Спасатели разбирают завалы после авиаудара. Фото: Запорожская ОВА

Бетонные конструкции рухнули на автомобиль. Фото: Запорожская ОВА

Работники ГСЧС на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Повреждены автомобили на парковке. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью 10 декабря, он призвал партнеров Украины предоставить как можно больше ПВО для защиты населения.

А Национальная полиция обнародовала видео первых минут после авиаудара по Запорожью.