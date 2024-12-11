Авиаудар по Запорожью — выросло количество погибших, люди до сих пор под завалами

В Запорожье выросло число погибших — фото спасательной операции
В Запорожье более 20 часов продолжается спасательная операция после российского авиаудара. Атака унесла жизни семерых людей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 11 декабря.
Последствия российского удара
По словам Федорова, в результате российской атаки 22 человека получили ранения, еще семеро погибли.
"В больницах остается пятеро пострадавших от вражеской атаки на Запорожье. Один из мужчин в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Состояние других пациентов врачи оценивают как среднее. Под завалами еще есть люди", — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что также повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания.
"В ликвидации последствий вражеского удара задействовано более 160 человек и полсотни единиц техники", — подытожил Федоров.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью 10 декабря, он призвал партнеров Украины предоставить как можно больше ПВО для защиты населения.
А Национальная полиция обнародовала видео первых минут после авиаудара по Запорожью.
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