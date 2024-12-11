Взрыв в Днепре 11 декабря – силы ПВО сообщили о последствиях

Бойцы ВСУ. Фото иллюстративное: Reuters

Россияне пытались ударить ракетами по Днепропетровской области. Украинским силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать вражеские воздушные цели.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот

Сергей Лысак сообщил, что на Днепропетровщине работали силы противовоздушной обороны.

"Оборонители неба сбили две ракеты. Спасибо за защиту", — написал Сергей Лысак.

Напомним, в Днепре в среду, 11 декабря, прогремели два мощных взрыва . Воздушные силы предупреждали об угрозе пуска ракет Х-59/69.

Между тем, в Запорожье продолжается ликвидация последствий авиаудара по городу. По состоянию на данный момент известно о семи погибших. Более двух десятков человек получили ранения.