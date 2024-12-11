Взрыв в Днепре 11 декабря – силы ПВО сообщили о последствиях

В ПС ВСУ объяснили причину взрывов в Днепропетровской области
Россияне пытались ударить ракетами по Днепропетровской области. Украинским силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать вражеские воздушные цели.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ракетная атака на Днепропетровскую область 11 декабря
Сергей Лысак сообщил, что на Днепропетровщине работали силы противовоздушной обороны.
"Оборонители неба сбили две ракеты. Спасибо за защиту", — написал Сергей Лысак.
Напомним, в Днепре в среду, 11 декабря, прогремели два мощных взрыва . Воздушные силы предупреждали об угрозе пуска ракет Х-59/69.
Между тем, в Запорожье продолжается ликвидация последствий авиаудара по городу. По состоянию на данный момент известно о семи погибших. Более двух десятков человек получили ранения.
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