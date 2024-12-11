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У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

11 грудня 2024 11:09
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Дніпрі 11 грудня — чим вдарили росіяни
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Дніпрі зараз, 11 грудня, пролунали під час повітряної тривоги. Була загроза пуску ракет "Х-59/69.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Дніпрі

Вибухи у Дніпрі жителі чули близько 11:05. У місті та області лунала повітряна тривога. 

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 11:11 11 грудня. Фото: alerts.in.ua

Військові попереджали про запуск росіянами крилатої ракети в сторону Дніпропетровської області.

"Крилата ракета на Дніпропетровщину", — йшлося у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Згодом з'явилося повідомлення, що ракета продовжила рух на Кам'янське.

Повітряні сили
Повітряні сили в Telegram попередили про загрозу для прифронтових областей

Нагадаємо, російські військові лише протягом минулого тижня атакували Україну майже 500 КАБами, понад 400 дронами та майже 20 ракетами.

Володимир Зеленський заявив, що посилення протиповітряної оборони вкрай необхідне для України. Це доводить кожний удар по населених пунктах держави.

вибух Дніпро обстріли війна в Україні ракетний удар

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