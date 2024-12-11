Взрывы в Днепре 11 декабря — чем ударили россияне

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Днепре сейчас, 11 декабря, раздались во время воздушной тревоги. Была угроза пуска ракет "Х-59/69".

Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.

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Взрывы в Днепре

Взрывы в Днепре жители слышали около 11:05. В городе и области звучала воздушная тревога.

Карта воздушных тревог на 11:11 11 декабря. Фото: alerts.in.ua

Военные предупреждали о запуске россиянами крылатой ракеты в сторону Днепропетровской области.

"Крылатая ракета на Днепропетровщину", — говорилось в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Впоследствии появилось сообщение о том, что ракета продолжила движение на Каменское.

Воздушные силы в Telegram предупредили об угрозе для прифронтовых областей

Напомним, российские военные только на прошлой неделе атаковали Украину почти 500 УАБами, более 400 дронами и почти 20 ракетами.

Владимир Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны крайне необходимо для Украины. Это доказывает каждый удар по населенным пунктам государства.