Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія В ОВА спростували чутки з РФ про вихід на кордон Дніпропетровщини

В ОВА спростували чутки з РФ про вихід на кордон Дніпропетровщини

Ua en ru
Дата публікації: 21 травня 2025 20:57
В ОВА спростувала фейки про те, що росіяни вийшли на кордон Дніпропетровщини
Фото, яке поширили росіяни, як нібито доказ виходу на кордон Дніпропетровщини. Фото: скриншот

Росіяни поширили неправдиву інформацію про те, що нібито їхні війська вийшли на кордон Дніпропетровської області. Однак у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації спростували ці чутки.

Про те, що відповідна інформація є фейковою, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу, 21 травня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Чутки про вихід росіян на кордон Дніпропетровщини — фейк

Очільник ОВА зазначив, що мережею шириться інформація, що, мовляв, російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області. Однак, за його словами, це не відповідає дійсності.

"Це — фейк! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію", — пояснив Лисак.

А також закликав не реагувати на провокації ворога, та довіряти лише офіційним джерелам.

Дніпропетровщина
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Своєю чергою аналітики DeepState також спростували російські фейки про нібито вихід на кордон Дніпропетровщини.

"Мережею шириться фото кацапів з ганчіркою на пікапі, який заплутався в єгозу, а московські блогери захлинаються від радості про "досягнення" адмінмежі з Дніпропетровською областю, як вони заявляють в районі Новомиколаївки", — повідомляють у DeepState.

А також пояснюють, на скриншоті, який поширюють росіяни, пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплутались в єгозі. Водночас зранку росіяни добігли туди й почали фотографуватися.

За даними DeepState, відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке.

Дніпропетровщина
Скриншот повідомлення DeepState/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно російські окупанти атакували три райони Дніпропетровської області.

Крім того, в ніч проти 16 травня та вранці росіяни атакували Дніпропетровщину, зосередивши удари на Нікопольському районі.

кордон ЗСУ росіяни Дніпропетровська область війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /