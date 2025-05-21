В ОВА опровергла фейки о том, что россияне вышли на границу Днепропетровщины

Фото, которое распространили россияне, как якобы доказательство выхода на границу Днепропетровщины. Фото: скриншот

Россияне распространили ложную информацию о том, что якобы их войска вышли на границу Днепропетровской области. Однако в Днепропетровской областной военной администрации опровергли эти слухи.

О том, что соответствующая информация является фейковой, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в среду, 21 мая, в Telegram.

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Глава ОВА отметил, что в сети распространяется информация, что, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Однако, по его словам, это не соответствует действительности.

"Это — фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию", — объяснил Лысак.

А также призвал не реагировать на провокации врага и доверять только официальным источникам.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

В свою очередь аналитики DeepState также опровергли российские фейки о якобы выходе на границу Днепропетровщины.

"В сети распространяется фото кацапов с тряпкой на пикапе, который запутался в егозу, а московские блогеры захлебываются от радости о "достижении" админграницы с Днепропетровской областью, как они заявляют в районе Новониколаевки", — сообщают в DeepState.

А также объясняют, на скриншоте, который распространяют россияне, пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егозе. В то же время утром россияне добежали туда и начали фотографироваться.

По данным DeepState, произошло это в районе населенного пункта Троицкое.

Скриншот сообщения DeepState/Telegram

Напомним, что недавно российские оккупанты атаковали три района Днепропетровской области.

Кроме того, в ночь на 16 мая и утром россияне атаковали Днепропетровскую область, сосредоточив удары на Никопольском районе.