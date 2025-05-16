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Головна Армія Росія обстріляла школу і церкву в Нікополі з "Градів"

Росія обстріляла школу і церкву в Нікополі з "Градів"

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Дата публікації: 16 травня 2025 08:59
Росія обстріляла Нікополь з Градів — пошкоджено школу та дитсадок
Зруйнована будівля школи. Фото: Дніпропетровська ОВА

В ніч проти 16 травня та вранці російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину, зосередивши удари на Нікопольському районі. Під ворожий вогонь потрапили сам Нікополь та Магдалинівська громада.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За словами Лисака, окупанти активно використовували реактивні системи залпового вогню "Град", а також FPV-дрони. Найбільше постраждав саме Нікополь, по якому російські війська випустили близько 50 снарядів.

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Вибиті вікна. Фото: Дніпропетровська ОВА
Нікополь обстріл
Руйнування на дитячому майданчику. Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілу в місті зазнали пошкоджень промислові об’єкти, навчальні заклади, церква, приватні оселі й автотранспорт. Руйнувань зазнали два житлові будинки, п’ять автомобілів, дитячий садочок, школа та один із храмів.

Нікополь обстріли
Пошкоджені автомобілі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Попри масштабні руйнування, за попередніми даними, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, Дніпропетровщина кілька днів тому опинялась під потужними атаками з боку Росії. 

Додамо, що Нікополь часто страждає від обстрілів російської армії — кілька днів тому в ОВА показали наслідки атак "Градами".

церква Дніпропетровська область обстріли Нікополь війна в Україні школа
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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