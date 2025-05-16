Россия обстреляла Никополь из Градов — повреждены школа и детсад

Разрушенное здание школы. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 16 мая и утром российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровскую область, сосредоточив удары на Никопольском районе. Под вражеский огонь попали сам Никополь и Магдалиновская громада.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По словам Лысака, оккупанты активно использовали реактивные системы залпового огня "Град", а также FPV-дроны. Больше всего пострадал именно Никополь, по которому российские войска выпустили около 50 снарядов.

Выбитые окна. Фото: Днепропетровская ОГА

Разрушения на детской площадке. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате обстрела в городе получили повреждения промышленные объекты, учебные заведения, церковь, частные дома и автотранспорт. Разрушениям подверглись два жилых дома, пять автомобилей, детский сад, школа и один из храмов.

Поврежденные автомобили. Фото: Днепропетровская ОГА

Несмотря на масштабные разрушения, по предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, Днепропетровщина несколько дней назад оказывалась под мощными атаками со стороны России.

Добавим, что Никополь часто страдает от обстрелов российской армии — несколько дней назад в ОВА показали последствия атак "Градами".