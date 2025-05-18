Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області — в ОВА розкрили наслідки

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські загарбники атакували три райони Дніпропетровської області. На щастя, від ворожих ударів люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у неділю, 18 травня.

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Ввечері, 17 травня, окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.

А по Межівській громаді Синельниківщини загарбники завдали удару безпілотником. Армія РФ пошкодили господарську споруду та приватні будинки.

"Вже вночі FPV-дрон поцілив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі", — додав Лисак.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 18 травня окупанти атакували Київську область. Загарбники вбили жінку та поранили людей.

А протягом минулої доби загарбники завдали 342 удари по Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждали троє жінок.