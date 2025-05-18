Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області — в ОВА розкрили наслідки

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — які наслідки
Російські загарбники атакували три райони Дніпропетровської області. На щастя, від ворожих ударів люди не постраждали.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у неділю, 18 травня.
Обстріли Дніпропетровщини упродовж доби
Ввечері, 17 травня, окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.
А по Межівській громаді Синельниківщини загарбники завдали удару безпілотником. Армія РФ пошкодили господарську споруду та приватні будинки.
"Вже вночі FPV-дрон поцілив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі", — додав Лисак.
Нагадаємо, вночі 18 травня окупанти атакували Київську область. Загарбники вбили жінку та поранили людей.
А протягом минулої доби загарбники завдали 342 удари по Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждали троє жінок.
Читайте Новини.LIVE!