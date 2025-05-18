Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области — в ОВА раскрыли последствия

Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские захватчики атаковали три района Днепропетровской области. К счастью, от вражеских ударов люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 18 мая.

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Вечером, 17 мая, оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района.

А по Межевской громаде Синельниковского района захватчики нанесли удар беспилотником. Армия РФ повредили хозяйственную постройку и частные дома.

"Уже ночью FPV-дрон попал по Криворожскому району. Из-за попадания в Зеленодольской громаде разбиты солнечные панели", — добавил Лысак.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, ночью 18 мая оккупанты атаковали Киевскую область. Захватчики убили женщину и ранили людей.

А за прошедшие сутки захватчики нанесли 342 удара по Запорожской области. В результате атаки пострадали три женщины.