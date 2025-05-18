Окупанти завдали 343 удари по Запорізькій області — троє поранених

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти протягом доби завдали 343 удари по Запорізькій області. Загарбники атакували 11 населених пунктів. Внаслідок обстрілу Оріхова троє жінок отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у неділю, 18 травня.

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Окупанти здійснили шість авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю та Малій Токмачці.

Пошкоджений будинок в Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Крім того, 166 російських безпілотників різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

"Сім обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Лобкове, Малу Токмачку та Новодарівку. 164 артобстріли завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", — розповів Федоров.

Він додав, що надійшло чотири повідомлення про руйнування квартир, автомобіля та обʼєкта інфраструктури.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 18 травня окупанти атакували Обухівський район Київської області. Загарбники вбили жінку та поранили декілька людей.

А керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував нічну атаку окупантів. За його словами, Росія робить все, аби уникнути припинення вогню.