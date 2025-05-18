Нічна атака Росії на Україну 18 травня — Коваленко зробив заяву

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 18 травня російські окупанти знову атакували Україну. Загарбники роблять все, аби уникнути припинення вогню.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у Telegram.

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Коваленко зазначив, що окупанти завжди використовували війну та обстріли, аби всіх залякувати в перемовинах. За його словами, була непроста ніч.

"Саме тому вони роблять все, щоб уникнути припинення вогню, бо війна — це інструмент маніпуляцій", — додав керівник ЦПД.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 травня окупанти атакували Київську область. Відомо, що в Обухівському районі загинула жінка, також є поранені.

Крім того, потужні вибухи лунали в Запорізькій області. У регіоні працювали сили ППО по ворожих цілях.