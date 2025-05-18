Ночная атака России на Украину 18 мая — Коваленко сделал заявление

Инструмент манипуляций — в ЦПД отреагировали на ночную атаку РФ
В ночь на 18 мая российские оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики делают все, чтобы избежать прекращения огня.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram.
Ночная атака оккупантов на Украину
Коваленко отметил, что оккупанты всегда использовали войну и обстрелы, чтобы всех запугивать в переговорах. По его словам, была непростая ночь.
"Именно поэтому они делают все, чтобы избежать прекращения огня, потому что война — это инструмент манипуляций", — добавил руководитель ЦПД.
Напомним, 18 мая оккупанты атаковали Киевскую область. Известно, что в Обуховском районе погибла женщина, также есть раненые.
Кроме того, мощные взрывы раздавались в Запорожской области. В регионе работали силы ПВО по вражеским целям.
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