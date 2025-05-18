Оккупанты нанесли 343 удара по Запорожской области — трое раненых

РФ более 300 раз атаковала Запорожскую область — есть раненые
Российские оккупанты в течение суток нанесли 343 удара по Запорожской области. Захватчики атаковали 11 населенных пунктов. В результате обстрела Орехова три женщины получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 18 мая.
Российские обстрелы Запорожской области
Оккупанты совершили шесть авиационных ударов по Каменскому, Гуляйполю и Малой Токмачке.
Кроме того, 166 российских беспилотников различной модификации атаковали Лобково, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
"Семь обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Лобково, Малую Токмачку и Новодаровку. 164 артобстрела нанесены по территории Лобково, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки", — рассказал Федоров.
Он добавил, что поступило четыре сообщения о разрушении квартир, автомобиля и объекта инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 18 мая оккупанты атаковали Обуховский район Киевской области. Захватчики убили женщину и ранили несколько человек.
А руководитель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал ночную атаку оккупантов. По его словам, Россия делает все, чтобы избежать прекращения огня.
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