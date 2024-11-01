Вибухи в Одесі 1 листопада — чим вдарили росіяни по місту

Робота ППО. Ілюстративне фото: Reuters / Gleb Garanich

Вибухи в Одесі сьогодні, 1 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Область атакували розвідувальні БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

Вибухи в Одесі пролунали о 22:05 під час сигналу повітряної тривоги. Мер міста Геннадій Труханов повідомив про роботу ППО.

"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Труханова у Telegram

У Повітряних силах також попередили жителів області про ракетну небезпеку.

"Одещина — ракетна небезпека", — застерігають військові.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Раніше вибухи лунали у Херсоні. В області повітряну тривогу не оголошували. У Сумах увечері 1 листопада теж було чутно вибух. Мешканців міста попереджали про загрозу атаки безпілотників.