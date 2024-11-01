Вибухи в Одесі 1 листопада — чим вдарили росіяни по місту

В Одесі пролунали вибухи
Вибухи в Одесі сьогодні, 1 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Область атакували розвідувальні БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи в Одесі
Вибухи в Одесі пролунали о 22:05 під час сигналу повітряної тривоги. Мер міста Геннадій Труханов повідомив про роботу ППО.
"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах також попередили жителів області про ракетну небезпеку.
"Одещина — ракетна небезпека", — застерігають військові.
Раніше вибухи лунали у Херсоні. В області повітряну тривогу не оголошували. У Сумах увечері 1 листопада теж було чутно вибух. Мешканців міста попереджали про загрозу атаки безпілотників.
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