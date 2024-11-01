Взрывы в Одессе 1 ноября — чем ударили россияне по городу

В Одессе раздались взрывы
Взрывы в Одессе сегодня, 1 ноября, раздались во время воздушной тревоги. Область атаковали разведывательные БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Одессе
Взрывы в Одессе раздались в 22:05 во время сигнала воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов сообщил о работе ПВО.
"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах также предупредили жителей области о ракетной опасности.
"Одесчина — ракетная опасность", — предостерегают военные.
Ранее взрывы раздавались в Херсоне. В области воздушную тревогу не объявляли. В Сумах вечером 1 ноября тоже был слышен взрыв. Жителей города предупреждали об угрозе атаки беспилотников.
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