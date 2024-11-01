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В Одессе раздались взрывы

1 ноября 2024 22:10
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрывы в Одессе 1 ноября — чем ударили россияне по городу
Работа ПВО. Иллюстративное фото: Reuters / Gleb Garanich
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Взрывы в Одессе сегодня, 1 ноября, раздались во время воздушной тревоги. Область атаковали разведывательные БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Одессе

Взрывы в Одессе раздались в 22:05 во время сигнала воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов сообщил о работе ПВО.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", — говорится в сообщении.

Атака на Одессу
Сообщение Труханова в Telegram

В Воздушных силах также предупредили жителей области о ракетной опасности.

"Одесчина — ракетная опасность", — предостерегают военные.

Обстрел Одесса
Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее взрывы раздавались в Херсоне. В области воздушную тревогу не объявляли. В Сумах вечером 1 ноября тоже был слышен взрыв. Жителей города предупреждали об угрозе атаки беспилотников.

Одесса взрыв ПВО обстрелы беспилотники Одесская область

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