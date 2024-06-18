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В Міноборони пояснили, чи можуть строковики отримати компенсацію за невикористану відпустку

18 червня 2024 13:27
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Компенсація за невикористану відпустку для строковиків — чи можна отримати
Українські військові. Фото: zoda.gov.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Строковики мають право на отримання компенсації за всі дні невикористаної відпустки. Відповідне роз’яснення надали в Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України.

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Про це пише Army Inform у вівторок, 18 червня. Також це передбачає Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Компенсація за невикористану відпустку для строковиків — чи можна отримати

"У рік звільнення зі служби військовослужбовцям, які проходять строкову військову службу та підлягають звільненню зі служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, у разі невикористання ними відпустки виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні відпустки", — зазначено в законі.

Як пише видання, у Департаменті зазначили, що, починаючи з червня 2023 року, військовослужбовці строкової служби мали право на відпустку тривалістю 30 днів. Тобто, якщо строковик не ходив у відпустку ані у 2023, ані у 2024 році, то він може отримати компенсацію за 60 днів. Зробити це потрібно до кінця цього року.

Сума компенсації розраховується з посадового окладу, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення. Зокрема, винагороди в 6 тисяч гривень за особливості проходження служби.

Про демобілізацію строковиків

Журналісти нагадують, що в березні 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Близько 7 тисяч строковиків мали звільнити зі служби впродовж квітня-травня.

Демобілізація строковиків розпочалася в перших числах квітня. На той момент звільнені військовослужбовці строкової служби могли розраховувати на грошову допомогу у розмірі 8 посадових окладів. Або 12 посадових окладів, якщо строковик підпадав під категорію дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування.

З 4 травня 2024 року набрали чинності зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". У ньому з’явився пункт про грошову компенсацію за невикористану відпустку для військовослужбовців строкової служби, яких звільняють у запас.

Звільненим з військової служби строковикам надається відстрочка від мобілізації на 12 місяців. Але повернутися на службу строковики можуть і за власним бажанням, наприклад уклавши контракт.

Нагадаємо, в Україні за останній місять мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року. У травні був найбільший набір на військову службу.

Раніше ми повідомляли, що навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, що тривають уже третій рік в Україні, є певні категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку. Для цього вони мають подати відповідні документи до ТЦК та СП та отримати рішення.

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