В Україні за останній місять мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні півроку

Військові. Фото: Укрінформ

В Україні за останній місять мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року. У травні був найбільший набір на військову службу.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко у понеділок, 10 червня.

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Темпи мобілізації зросли

"У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший набір", — зазначив нардеп.

Костенко зазначив, що мобілізували значну кількість чоловіків, однак точної цифри парламентар не назвав.

Нагадаємо, навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, що тривають уже третій рік в Україні, є певні категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку. Для цього вони мають подати відповідні документи до ТЦК та СП та отримати рішення.

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних втратив відстрочку у червні 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо працівники ТЦК та СП безпідставно відмовляють у праві на відстрочку.