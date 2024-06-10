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За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

10 червня 2024 22:59
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
В Україні за останній місять мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні півроку
Військові. Фото: Укрінформ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

В Україні за останній місять мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року. У травні був найбільший набір на військову службу.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко у понеділок, 10 червня.

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Темпи мобілізації зросли

"У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший набір", — зазначив нардеп.

Костенко зазначив, що мобілізували значну кількість чоловіків, однак точної цифри парламентар не назвав.

Нагадаємо, навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, що тривають уже третій рік в Україні, є певні категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку. Для цього вони мають подати відповідні документи до ТЦК та СП та отримати рішення. 

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних втратив  відстрочку у червні 2024 року. 

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо працівники ТЦК та СП безпідставно відмовляють у праві на відстрочку.

військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військкомат
військовозобов'язані
Строкова служба
травень
військові

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