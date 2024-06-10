Военные. Фото: Укринформ

В Украине за последний месяц мобилизовали такое же количество военнообязанных, как за последние полгода. В мае был самый большой набор на военную службу.

Об этом в интервью Radio NV заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Темпы мобилизации выросли

"У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой набор", — отметил нардеп.

Костенко отметил, что мобилизовали значительное количество мужчин, однако точной цифры парламентарий не назвал.

Напомним, даже во время действия военного положения и общей мобилизации, продолжающиеся уже третий год в Украине, есть определенные категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку. Для этого они должны подать соответствующие документы в ТЦК и СП и получить решение.

Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных потерял отсрочку в июне 2024 года.

Напомним, мы писали, что делать, если работники ТЦК и СП безосновательно отказывают в праве отсрочки.