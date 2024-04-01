В Україні розпочалася демобілізація строковиків

Перші звільнені в запас строковики. Фото: Telegram/Строковики Україна

В Україні в понеділок, 1 квітня, вперше з початку повномасштабного вторгнення розпочалася демобілізація строковиків. Військових, які служили понад установлені терміни, звільнять у запас.

Про це повідомили у Telegram-каналі Строковики Україна.

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"Перші дємбєля. Вітаємо!", — йдеться у дописі.

Скриншот допису Строковики Україна

Як відомо, з квітня цього року розпочалося звільнення військових, що проходили строкову службу — цей процес триватиме до травня.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко зазначав, що згідно із затвердженими графіками в ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту, демобілізація строковиків розпочнеться 2 квітня і завершиться 31 травня.

Перші демобілізовані строковики. Фото: Telegram/Строковики Україна

А Президент України Володимир Зеленський пояснював, що такі терміни відправлення в запас були визначені на прохання військового командування. Там заявили, що потребують кількох тижнів на підготовчі процедури — "заміну людей із погляду оборонних завдань".

За законом, який уже був підписаний українським лідером, звільнення стосуватиметься тих строковиків, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад встановлені строки.

Раніше нардеп та військовослужбовець Роман Лозинський заявив, що питання демобілізації найбільш дискусійне в новому законопроєкті.

Також ми писали, що нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що питання демобілізації буде ключовим у майбутньому мобілізаційному законі. Однак наразі у парламенті немає чіткого розуміння, який вигляд повинен мати цей процес.