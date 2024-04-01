В Украине началась демобилизация срочников

Первые уволенные в запас срочники. Фото: Telegram/Строковики Україна

В Украине в понедельник, 1 апреля, впервые с начала полномасштабного вторжения началась демобилизация срочников. Военные, которые служили сверх установленных сроков, будут уволены в запас.

Об этом сообщили в Telegram-канале Строковики Україна.

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"Первые дембеля. Поздравляем!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста Строковики Україна

Как известно, с апреля этого года началось увольнение военных, которые проходили срочную службу, — этот процесс продлится до мая.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко отмечал, что согласно утвержденным графикам в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта, демобилизация срочников начнется 2 апреля и завершится 31 мая.

Первые демобилизованные срочники. Фото: Telegram/Строковики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что такие сроки отправления в запас были определены по просьбе военного командования. Там заявили, что нуждаются несколько недель в подготовительных процедурах — "замену людей с точки зрения оборонительных задач".

По закону, который уже был подписан украинским лидером, увольнение будет касаться тех срочников, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков.

Ранее нардеп и военнослужащий Роман Лозинский заявил, что вопрос демобилизации наиболее дискуссионный в новом законопроекте.

Также мы писали, что нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе. Однако пока в парламенте нет четкого понимания, как выглядит этот процесс.