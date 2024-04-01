Демобілізація в Україні — Лозинський розповів про зміни, які пропонує Генштаб і ВР

Народний депутат України, військовослужбовець ЗСУ Роман Лозинський. Фото: скриншот

Народний депутат України, військовослужбовець Збройних сил України Роман Лозинський заявив, що питання демобілізації найбільш дискусійне в новому законопроєкті про мобілізацію. За його словами, при розгляді цього питання слід враховувати різні критерії.

Про це Роман Лозинський розповів в інтерв'ю Radio NV, опублікованому в п'ятницю, 29 березня.

Читайте також:

Які зміни пропонуються до питання демобілізації в законопроєкті

"Найперше ми говоримо про коефіцієнт, враховуючи участь у бойових розпорядженнях. Підхід має бути різним до бойових і небойових посад. Це ті речі, про які ми говорили, про які говорять наші побратими. Генштаб почув і зараз разом із Комітетом готує пропозиції", — розповів захисник.

За його словами, деякі пропозиції до цього питання були дуже популістичними.

"Хтось вийшов із пропозицією 12 місяців, хтось 24 місяці, хтось — 28 місяців. Базова пропозиція була 36 місяців. Така гра місяцями… Це життя людей, це реальний їхній відрив від сім'ї, з одного боку. З іншого боку, це час для підготовки резервів, щоби мобілізувати достатньо сил, людей і зброї, достатньо ресурсів. І замінити їх на полі бою на тих, хто вже це право на демобілізацію отримає", — пояснив Лозинський.

Коли Рада розв'яже питання демобілізації

Нардеп зауважив, що комітет Ради з питань національної безпеки та оборони наразі ще не ухвалив конкретних рішень з цього питання.

"Воно (питання демобілізації. — Ред.) найбільш дискусійне, залишиться серед останніх рішень, які ухвалюватиме Комітет. Але я переконаний, що право на демобілізацію повинно обов’язково бути в законодавчій площині. Це чесно перед тими, хто добровільно 24 лютого і в перші дні, тижні повномасштабної агресії проти нас, пішли (воювати. — Ред.). Вони мають почути цю відповідь у цьому законопроєкті", — додав Лозинський.

Нагадаємо, що Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив поправку до законопроєкту про мобілізацію щодо демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки.

Також ми повідомляли, що нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що питання демобілізації буде ключовим у майбутньому мобілізаційному законі. Однак наразі у парламенті немає чіткого розуміння, який вигляд повинен мати цей процес.