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Демобилизация в Украине — Лозинский рассказал об изменениях, которые предлагает Генштаб и ВР

1 апреля 2024 04:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Демобилизация в Украине — Лозинский рассказал об изменениях, которые предлагает Генштаб и ВР
Народный депутат Украины, военнослужащий ВСУ Роман Лозинский. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Украины, военнослужащий Вооруженных сил Украины Роман Лозинский заявил, что вопрос демобилизации наиболее дискуссионный в новом законопроекте о мобилизации. По его словам, при рассмотрении этого вопроса следует учитывать разные критерии.

Об этом Роман Лозинский рассказал в интервью Radio NV, опубликованном в пятницу, 29 марта.

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Какие изменения предлагаются к вопросу демобилизации в законопроекте

"В первую очередь мы говорим о коэффициенте, учитывая участие в боевых распоряжениях. Подход должен быть разным к боевым и небоевым должностям. Это те вещи, о которых мы говорили, о которых говорят наши собратья. Генштаб услышал и сейчас вместе с Комитетом готовит предложения", — рассказал защитник.

По его словам, некоторые предложения по этому вопросу были очень популистическими.

"Кто-то вышел с предложением 12 месяцев, кто-то 24 месяца, кто-то — 28 месяцев. Базовое предложение было 36 месяцев. Такая игра месяцами… Это жизнь людей, это реальный их отрыв от семьи, с одной стороны. С другой стороны, это время для подготовки резервов, чтобы мобилизовать достаточно сил, людей и оружия, достаточно ресурсов. И заменить их на поле боя, тех, кто уже это право на демобилизацию получит", — пояснил Лозинский.

Когда Рада решит вопрос демобилизации

Нардеп отметил, что комитет Рады по национальной безопасности и обороне пока еще не принял конкретных решений по этому вопросу.

"Он (вопрос демобилизации. — Ред.) наиболее дискуссионный, останется среди последних решений, которые будет принимать Комитет. Но я убежден, что право на демобилизацию должно обязательно быть в законодательной плоскости. Это честно перед теми, кто добровольно 24 февраля и в первые дни, недели полномасштабной агрессии против нас, пошли (воевать. — Ред.). Они должны услышать этот ответ в этом законопроекте", — добавил Лозинский.

Напомним, что Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке отклонил поправку к законопроекту о мобилизации по демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы без дополнительных решений Ставки.

Также мы сообщали, что нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе. Однако пока в парламенте нет четкого понимания, как выглядит этот процесс.

Верховная Рада
ВСУ
военные
мобилизация
законопроект
война в Украине
війна
демобилизация

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