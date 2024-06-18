Украинские военные. Фото: zoda.gov.ua

Срочники имеют право на получение компенсации за все дни неиспользованного отпуска. Соответствующее разъяснение было предоставлено в Департаменте социального обеспечения Министерства обороны Украины.

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Об этом пишет Army Inform во вторник, 18 июня. Также это предусматривает Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Компенсация за неиспользованный отпуск для срочников — можно ли получить

"В год увольнения со службы военнослужащим, которые проходят срочную военную службу и подлежат увольнению со службы в порядке и сроки, определенные решением Президента Украины, в случае неиспользования ими отпуска выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска", — говорится в законе.

Как пишет издание, в Департаменте отметили, что, начиная с июня 2023 года, военнослужащие срочной службы имели право на отпуск продолжительностью 30 дней. То есть, если срочник не ходил в отпуск ни в 2023, ни в 2024 году, то он может получить компенсацию за 60 дней. Сделать это нужно до конца этого года.

Сумма компенсации рассчитывается по должностному окладу, а также ежемесячным дополнительным видам денежного довольствия. В частности, вознаграждения в 6 тысяч гривен за особенности прохождения службы.

О демобилизации срочников

Журналисты напоминают, что в марте 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы. Около 7 тысяч срочников должны были уволить со службы в течение апреля-мая.

Демобилизация срочников началась в первых числах апреля. На тот момент уволенные военнослужащие срочной службы могли рассчитывать на денежную помощь в размере 8 должностных окладов. Или 12 должностных окладов, если срочник подпадал под категорию детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

С 4 мая 2024 года вступили в силу изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В нем появился пункт о денежной компенсации за неиспользованный отпуск для военнослужащих срочной службы, увольняемых в запас.

Уволенным с военной службы срочникам предоставляется отсрочка от мобилизации на 12 месяцев. Но вернуться на службу срочники могут и по собственному желанию, например заключив контракт.

Напомним, в Украине за последний месяц мобилизовали такое же количество военнообязанных, как за последние полгода. В мае был самый большой набор на военную службу.

Ранее мы сообщали, что даже во время действия военного положения и общей мобилизации, продолжающиеся уже третий год в Украине, есть определенные категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку. Для этого они должны подать соответствующие документы в ТЦК и СП и получить решение.