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В Мінекономіки назвали мобілізацію однією з основних причин браку працівників

4 червня 2024 23:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація є однією з основних причин браку працівників — опитування Мінекономіки
Військовозобов'язані біля ТЦК. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство економіки України заявило, що роботодавці вважають мобілізацію, міграційні процеси та неконкурентну зарплату основними причинами нестачі робочих рук у державі. Роботодавці вже в 2024 році скаржаться на брак кваліфікованих кадрів. 

Про це свідчать результати опитування Мінекономіки серед роботодавців, оприлюднені в понеділок, 3 червня.

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Згідно з відповідями респондентів, роботодавці намагаються заповнити вакансії в різні способи, але деякі через брак персоналу відмовляються від замовлень — 11%.

Ринок праці в Україні в 2024 році
Способи усунення нестачі робочої сили. Фото: скриншот
Проблеми роботодавців у 2024 році
Основні причини нестачі кваліфікованих працівників. Фото: скриншот​​​​​

В Мінекономіки заявили, що, попри економічну кризу, спричинену повномасштабним вторгненням Росії в Україну, ринок праці намагається балансувати. У 50% респондентів чисельність колективу не змінилася або збільшилася, в іншої половини — зменшилася. У 15% опитаних кількість працівників зменшилася на більш як 50%.

Опитування Мінекономіки роботодавців про стан ринку праці в Україні
Зміни в чисельності колективів після 24.02.2022. Фото: скриншот

Попри скорочення робочих місць і зростання безробіття у 2022-2023 роках, роботодавці вже цьогоріч відчувають дефіцит кадрів. 43% респондентів мають труднощі із заповненням вакансій, а 36% очікують погіршення ситуації з нестачею кваліфікованих робітників після закінчення війни.

Чи складно влаштуватися на роботу в 2024 році
Труднощі із заповненням вакансій у 2024 році. Фото: скриншот
Чому бракує працівників у 2024 році
Очікувана ситуація на ринку праці після завершення війни. Фото: скриншот

Нагадаємо, що під час мобілізації в Україні чоловіки неохоче ідуть працювати на підприємства, які можуть бронювати працівників, оскільки бояться, що поки бронь прийде, їх мобілізують. Також відомо, хто, згідно з новим законом про мобілізацію, підпадає під бронювання.

еміграція
мобілізація
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опитування
дефіцит
війна в Україні
роботодавці
Мінекономіки
ринок праці
робота

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