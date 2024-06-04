Мобилизация является одной из основных причин нехватки работников — опрос Минэкономики

Военнообязанные на территории ТЦК. Фото: скриншот

Министерство экономики Украины заявило, что работодатели считают мобилизацию, миграционные процессы и неконкурентную зарплату основными причинами нехватки рабочих рук в государстве. Работодатели уже в 2024 году жалуются на нехватку квалифицированных кадров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Минэкономики среди работодателей, обнародованные в понедельник, 3 июня.

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Состояние рынка труда в 2024 году

Согласно ответам респондентов, работодатели пытаются заполнить вакансии разными способами, но некоторые из-за нехватки персонала отказываются от заказов — 11%.

Способы устранения нехватки рабочей силы. Фото: скриншот

Основные причины нехватки квалифицированных работников. Фото: скриншот

В Минэкономики заявили, что, несмотря на экономический кризис, вызванный полномасштабным вторжением России в Украину, рынок труда пытается балансировать. У 50% респондентов численность коллектива не изменилась или увеличилась, у другой половины — уменьшилась. У 15% опрошенных количество работников уменьшилось более чем на 50%.

Изменения в численности коллективов после 24.02.2022. Фото: скриншот

Несмотря на сокращение рабочих мест и рост безработицы в 2022-2023 годах, работодатели уже в этом году ощущают дефицит кадров. 43% респондентов испытывают трудности с заполнением вакансий, а 36% ожидают ухудшения ситуации с нехваткой квалифицированных рабочих после окончания войны.

Затруднения с заполнением вакансий в 2024 году. Фото: скриншот

Ожидаемая ситуация на рынке труда после завершения войны. Фото: скриншот

Напомним, что во время мобилизации в Украине мужчины неохотно идут работать на предприятия, которые могут бронировать работников, поскольку боятся, что пока бронь придет, их мобилизуют. Также известно, кто, согласно новому закону о мобилизации, подпадает под бронирование.