Працівники неохоче йдуть працювати навіть на підприємства з бронюванням

Працівники заводу з виробництва буржуйок. Фото: vezha.ua

Під час мобілізації в Україні чоловіки неохоче ідуть працювати на підприємства, які можуть бронювати працівників. Все через те, що вони бояться, що поки бронь прийде, їх мобілізують.

Про це керівник Львівської філії обласного центру зайнятості Олег Рісний заявив в коментарі Еспресо.

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Чому механізм бронювання працівників такий складний та тривалий

"Ми пропонуємо людям вакансії роботодавців, які пропонують бронювання. Вони зацікавлюються, але часто бояться, що поки бронь прийде, їх мобілізують. Механізм бронювання не простий, а сам процес – тривалий. А при влаштуванні на роботу роботодавець має попереджати всі структури. Тому люди бояться", – каже Рісний.

Саме тому, якщо навіть підприємства та організації можуть собі дозволити бронювання працівників, то військовозобов'язані чоловіки не спішать іти працювати, адже переживають, що їх раніше мобілізують, аніж вони отримають бронь.

"Людей треба мотивувати служити в ЗСУ, а оці повістки за місцем роботи – це репресивний шлях. Це боляче, але треба було розуміти, що людина просто не піде на роботу, якщо є ризик, що їй там дадуть повістку. Виходить, що працівник, який працевлаштований легально і з його зарплати сплачують усі податки, опинився в гірших умовах, ніж той, хто працює нелегально чи не працює взагалі", — зауважив Керівник Асоціації роботодавців Львівщини Зіновій Бермес.

Також він зазначив, що чоловіки були б більше вмотивованими іти служити, якщо б їм більше платили, чи вони знали б, що через певний термін їм вдасться безперешкодно звільнитись.

"Дефіцит кадрів, який маємо, нероздільно пов’язаний з провальною мобілізаційною політикою та обіцянками, що за два-три тижні все зміниться. Людей налаштували на швидкий результат, а так не сталося. Це вбило довіру. І нині немає простих рішень, аби виправити ситуацію", — підсумував Бермес.

Нагадаємо, внаслідок того, що під час мобілізації роботодавців зобов'язали повідомляти в ТЦК про військовозобов'язаних працівників, чоловіки не хочуть офіційно працевлаштовуватися, що спричиняє дефіцит кадрів та проблеми для малого та середнього бізнесу.

Раніше екскомандир "Азову" Максим Жорін розповів, що зараз неможливо із ТЦК потрапити одразу в зону бойових дій.