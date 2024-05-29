Підготовка мобілізованих у навчальних центрах України

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії бійці одразу йшли виконувати бойові завдання, часу на підготовку не було. Зараз ситуація змінилась: неможливо з ТЦК потрапити одразу у зону бойових дій.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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У деяких навчальних центрах рівень військової підготовки шкутильгає

Жорін нагадав, що на початку війни захисники тоді ще підрозділу територіальної оборони "Азов" ділилися на досвідчених, які одразу можуть йти у бій, і недосвідчених, які проходили військову підготовку за тиждень.

"Такі були умови, і що показово — наші люди сперечались за право поїхати на бойовий виїзд. На сьогоднішній день немає такої ситуації в армії. Неможливо з ТЦК потрапити прямо під Авдіївку. Кожен зобов’язаний пройти підготовку у навчальному центрі. Інше питання — рівень цієї підготовки. Є у мене питання до деяких навчальних центрів, де не дуже усвідомлюють, що таке сучасна війна, де досі не готові переходити на сучасні методи та щось змінювати", — вважає Максим Жорін.

Командир 3-ї окремої штурмової бригади порадив військовозобов'язаним обирати підрозділи, де навчання проходить на високому рівні.

Нагадаємо, екскомандир "Азова" Максим Жорін переконаний, що ухвалений в Україні закон про мобілізацію, достатньо м'який. Його треба зробити більш жорстким, щоб він діяв ефективніше. Також, на думку військового, захисникам на передовій конче потрібна ротація.