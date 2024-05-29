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Жорін розповів, куди відправляють мобілізованих просто з ТЦК

29 травня 2024 06:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Підготовка мобілізованих у навчальних центрах України
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії бійці одразу йшли виконувати бойові завдання, часу на підготовку не було. Зараз ситуація змінилась: неможливо з ТЦК потрапити одразу у зону бойових дій. 

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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У деяких навчальних центрах рівень військової підготовки шкутильгає 

Жорін нагадав, що на початку війни захисники тоді ще підрозділу територіальної оборони "Азов" ділилися на досвідчених, які одразу можуть йти у бій, і недосвідчених, які проходили військову підготовку за тиждень. 

"Такі були умови, і що показово — наші люди сперечались за право поїхати на бойовий виїзд. На сьогоднішній день немає такої ситуації в армії. Неможливо з ТЦК потрапити прямо під Авдіївку. Кожен зобов’язаний пройти підготовку у навчальному центрі. Інше питання — рівень цієї підготовки. Є у мене питання до деяких навчальних центрів, де не дуже усвідомлюють, що таке сучасна війна, де досі не готові переходити на сучасні методи та щось змінювати", — вважає Максим Жорін.

Командир 3-ї окремої штурмової бригади порадив військовозобов'язаним обирати підрозділи, де навчання проходить на високому рівні.

Нагадаємо, екскомандир "Азова" Максим Жорін переконаний, що ухвалений в Україні закон про мобілізацію, достатньо м'який. Його треба зробити більш жорстким, щоб він діяв ефективніше. Також, на думку військового, захисникам на передовій конче потрібна ротація.

військові навчання
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військова підготовка
Максим Жорін

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