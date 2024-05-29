Подготовка мобилизованных в учебных центрах Украины

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

В первые дни полномасштабного вторжения России украинские бойцы сразу шли выполнять боевые задания, времени на подготовку не было. Сейчас ситуация изменилась: невозможно из ТЦК попасть прямо в зону боевых действий.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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В некоторых учебных центрах уровень военной подготовки хромает

Жорин напомнил, что в начале войны защитники тогда еще подразделения территориальной обороны "Азов" делились на опытных, которые сразу могут идти в бой, и неопытных, которым на обучение давали всего неделю.

"Такие были условия, и что показательно — наши люди спорили за право поехать на боевой выезд. На сегодняшний день нет такой ситуации в армии. Невозможно из ТЦК попасть прямо под Авдеевку. Каждый обязан пройти подготовку в учебном центре. Другой вопрос — уровень этой подготовки. Есть у меня вопросы к некоторым учебным центрам, где не очень понимают, что такое современная война, где до сих пор не готовы переходить на современные методы и что-то менять", — считает Максим Жорин.

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады посоветовал военнообязанным выбирать подразделения, где обучение проходит на высоком уровне.

Напомним, экс-командир "Азова" Максим Жорин убежден, что принятый в Украине закон о мобилизации достаточно мягкий. Его нужно ужесточить, чтобы он действовал эффективнее. Также, по мнению военного, защитникам на передовой крайне нужна ротация.