Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Жорин рассказал, куда отправляют мобилизованных прямо из ТЦК arrow

Жорин рассказал, куда отправляют мобилизованных прямо из ТЦК

29 мая 2024 06:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Подготовка мобилизованных в учебных центрах Украины
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В первые дни полномасштабного вторжения России украинские бойцы сразу шли выполнять боевые задания, времени на подготовку не было. Сейчас ситуация изменилась: невозможно из ТЦК попасть прямо в зону боевых действий.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Читайте также:

В некоторых учебных центрах уровень военной подготовки хромает

Жорин напомнил, что в начале войны защитники тогда еще подразделения территориальной обороны "Азов" делились на опытных, которые сразу могут идти в бой, и неопытных, которым на обучение давали всего неделю.

"Такие были условия, и что показательно — наши люди спорили за право поехать на боевой выезд. На сегодняшний день нет такой ситуации в армии. Невозможно из ТЦК попасть прямо под Авдеевку. Каждый обязан пройти подготовку в учебном центре. Другой вопрос — уровень этой подготовки. Есть у меня вопросы к некоторым учебным центрам, где не очень понимают, что такое современная война, где до сих пор не готовы переходить на современные методы и что-то менять", — считает Максим Жорин.

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады посоветовал военнообязанным выбирать подразделения, где обучение проходит на высоком уровне.

Напомним, экс-командир "Азова" Максим Жорин убежден, что принятый в Украине закон о мобилизации достаточно мягкий. Его нужно ужесточить, чтобы он действовал эффективнее. Также, по мнению военного, защитникам на передовой крайне нужна ротация.

военные учения
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
военная подготовка
Максим Жорин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе